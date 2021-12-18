Захарова потребовала вмешательства ОБСЕ в преследование RT в Германии
По словам официального представителя МИД РФ, ФРГ прямо угрожает телеканалу, что уже выходит за рамки цензуры.
Мария Захарова. Фото © МИД РФ
Власти Германии открыто преследуют телеканал RT, в связи с чем Москва не ждёт, а требует от ОБСЕ и представителя организации по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро решительного осуждения этих действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура — это преследование. ОБСЕ так и будет молчать? Госпожа Рибейро, мы не ждём — мы требуем решительного осуждения подобного поведения", — написала Захарова в телеграм-канале.
Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и был заблокирован. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования. А 17 декабря немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT. По итогам разбирательств телеканалу могут назначить штраф в размере до полумиллиона евро или полностью запретить его вещание.
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