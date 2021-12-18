Захарова потребовала вмешательства ОБСЕ в преследование RT в Германии

Власти Германии открыто преследуют телеканал RT, в связи с чем Москва не ждёт, а требует от ОБСЕ и представителя организации по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро решительного осуждения этих действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу. Это уже не цензура — это преследование. ОБСЕ так и будет молчать? Госпожа Рибейро, мы не ждём — мы требуем решительного осуждения подобного поведения", — написала Захарова в телеграм-канале.