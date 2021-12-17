Немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT
По итогам разбирательств телеканалу могут назначить штраф в размере до полумиллиона евро или полностью запретить его вещание.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Медиарегулятор в Германии начал расследование в отношении российской сети RT якобы из-за отсутствия лицензии на телерадиовещание в ФРГ. Об этом сообщает DPA, ссылаясь на главу немецкого медиаагентства "Берлин-Бранденбург" Еву Флеккен.
По её словам, речь идёт о новом немецкоязычном телеканале RT DE. Флеккен напомнила, что у владельцев канала до конца года есть время, чтобы заявить о своей позиции. Отмечается, что по итогам расследования регулятор может назначить штраф в размере до полумиллиона евро либо полностью запретить вещание канала.
Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и заблокировал. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования.
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