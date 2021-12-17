Немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении RT

Медиарегулятор в Германии начал расследование в отношении российской сети RT якобы из-за отсутствия лицензии на телерадиовещание в ФРГ. Об этом сообщает DPA , ссылаясь на главу немецкого медиаагентства "Берлин-Бранденбург" Еву Флеккен.

По её словам, речь идёт о новом немецкоязычном телеканале RT DE. Флеккен напомнила, что у владельцев канала до конца года есть время, чтобы заявить о своей позиции. Отмечается, что по итогам расследования регулятор может назначить штраф в размере до полумиллиона евро либо полностью запретить вещание канала.