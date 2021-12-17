Депутат Европарламента Мариани признал Крым частью России
Парламентарий отметил, что помимо результатов референдума "на законность российского Крыма" указывает также отсутствие волны крымских мигрантов в Незалежной.
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На Украине нет "оккупированных Россией" территорий, поскольку большинство жителей Крыма добровольно высказались за присоединение полуострова к РФ. С таким заявлением в Европарламенте выступил французский депутат Тьерри Мариани.
"Я тщетно искал, какая территория Украины оккупирована Россией. Да, есть Крым, жители которого в 2014 году решили присоединиться к РФ на референдуме подавляющим большинством голосов", — цитирует РИА "Новости" парламентария.
Мариани также отметил, что на законность референдума указывает и отсутствие волны крымских мигрантов на Украине. Обычно так бывает при военном захвате территории, подчеркнул евродепутат.
А ранее экс-советник в Конгрессе США Ариэль Коэн заявил, что Украина добровольно отдала России Крым. Политолог Андрей Манойло раскрыл истинные мотивы его резонансного заявления и назвал Коэна сбитым лётчиком.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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