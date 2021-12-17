Россия с 19 декабря ограничит въезд иностранных граждан из Кении
Речь идёт об иностранцах, проживающих в этом африканском государстве, а также тех, кто посетил его в последние две недели.
Россия с 19 декабря в связи с угрозой распространения CoViD-19 ограничит въезд иностранных граждан, прибывающих из Кении. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В пресс-релизе сказано, что под ограничения подпадут проживающие в Кении иностранцы, а также путешественники, находящиеся в этой стране в течение последних 14 дней перед прибытием в РФ.
Как уточняется, лица, возвращающиеся из этого африканского государства, должны будут соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в РФ. Кроме того, их обязали дважды сдавать ПЦР-тесты на ковид.
Ростуризму поручено проинформировать о данном решении туроператоров, Минтрансу — обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями требований по проверке наличия у иностранцев и лиц без гражданства отрицательного ПЦР-теста на ковид. Тестирование должно быть проведено не ранее чем за двое суток до прибытия в РФ. А Роспотребнадзор и Минтранс должны организовать проведение экспресс-тестирований на ковид россиян, возвращающихся из Кении.
Напомним, авиасообщение с Кенией было возобновлено 21 сентября.
6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. По состоянию на 16 декабря было известно о 25 случаях заражения "омикроном" в России.
Приземление самолёта в аэропорту Чкаловский. Фото © ТАСС / Станислав Красильников