Россия с 19 декабря ограничит въезд иностранных граждан из Кении

Россия с 19 декабря в связи с угрозой распространения CoViD-19 ограничит въезд иностранных граждан, прибывающих из Кении. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В пресс-релизе сказано, что под ограничения подпадут проживающие в Кении иностранцы, а также путешественники, находящиеся в этой стране в течение последних 14 дней перед прибытием в РФ.

Как уточняется, лица, возвращающиеся из этого африканского государства, должны будут соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в РФ. Кроме того, их обязали дважды сдавать ПЦР-тесты на ковид.

Ростуризму поручено проинформировать о данном решении туроператоров, Минтрансу — обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями требований по проверке наличия у иностранцев и лиц без гражданства отрицательного ПЦР-теста на ковид. Тестирование должно быть проведено не ранее чем за двое суток до прибытия в РФ. А Роспотребнадзор и Минтранс должны организовать проведение экспресс-тестирований на ковид россиян, возвращающихся из Кении.

Напомним, авиасообщение с Кенией было возобновлено 21 сентября.