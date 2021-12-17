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Регион
Опубликовано 17 декабря 2021, 20:45

Россия с 19 декабря ограничит въезд иностранных граждан из Кении

Речь идёт об иностранцах, проживающих в этом африканском государстве, а также тех, кто посетил его в последние две недели.

Россия с 19 декабря в связи с угрозой распространения CoViD-19 ограничит въезд иностранных граждан, прибывающих из Кении. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В пресс-релизе сказано, что под ограничения подпадут проживающие в Кении иностранцы, а также путешественники, находящиеся в этой стране в течение последних 14 дней перед прибытием в РФ.

Как уточняется, лица, возвращающиеся из этого африканского государства, должны будут соблюдать режим самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня прибытия в РФ. Кроме того, их обязали дважды сдавать ПЦР-тесты на ковид.

Ростуризму поручено проинформировать о данном решении туроператоров, Минтрансу — обеспечить безусловное соблюдение авиакомпаниями требований по проверке наличия у иностранцев и лиц без гражданства отрицательного ПЦР-теста на ковид. Тестирование должно быть проведено не ранее чем за двое суток до прибытия в РФ. А Роспотребнадзор и Минтранс должны организовать проведение экспресс-тестирований на ковид россиян, возвращающихся из Кении.

Россия полностью ограничила въезд из девяти африканских стран из-за омикрон-штамма
Россия полностью ограничила въезд из девяти африканских стран из-за омикрон-штамма

Напомним, авиасообщение с Кенией было возобновлено 21 сентября.

6 декабря стало известно, что в России выявили первые два случая заражения штаммом "омикрон". Заболевшими оказались россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину. По состоянию на 16 декабря было известно о 25 случаях заражения "омикроном" в России.

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Приземление самолёта в аэропорту Чкаловский. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Эмила Сидорова
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