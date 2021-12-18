Посол Антонов призвал США послать сигнал Украине о выполнении Минских соглашений

США должны послать Украине чёткий сигнал о необходимости выполнения Минских соглашений и недопустимости их ревизии. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"У США есть ресурсы, чтобы простимулировать Зеленского к имплементации Минских соглашений, которые были утверждены резолюцией СБ ООН 2202 и носят юридически обязывающий характер", — сказал Антонов в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

Посол также отметил, что многие американские эксперты начали чётко указывать на невыполнение Киевом договорённостей и отказ от прямого диалога с Донецком и Луганском.