Депутат Рады Тищенко рассказал, как определить настоящего украинца по салу
Нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский соответствует этому критерию, подчеркнул парламентарий.
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Пищевым индикатором настоящего украинца является любовь к салу. Именно по этому признаку можно определить, относится ли человек к данной нации, считает депутат Верховной рады Николай Тищенко.
"Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец", — заявил нардеп в беседе с изданием УНИАН.
Он подчеркнул, что нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский является истинным украинцем. Тищенко сделал такой вывод из-за любви украинского лидера к салу.
А ранее Лайф рассказывал, что на Украине стоимость сала за месяц взлетела в два с половиной раза до рекордного уровня. В результате дефицита фермеры и крупные производители пришли к выводу, что выгоднее разводить мясные породы — это и проще, и прибыльнее.
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