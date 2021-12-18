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Депутат Рады Тищенко рассказал, как определить настоящего украинца по салу

Нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский соответствует этому критерию, подчеркнул парламентарий.

18 декабря, 00:17
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пищевым индикатором настоящего украинца является любовь к салу. Именно по этому признаку можно определить, относится ли человек к данной нации, считает депутат Верховной рады Николай Тищенко.

"Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец", — заявил нардеп в беседе с изданием УНИАН.

Он подчеркнул, что нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский является истинным украинцем. Тищенко сделал такой вывод из-за любви украинского лидера к салу.

А сало русское едят: Украина увеличивает поставки продуктов из России

А сало русское едят: Украина увеличивает поставки продуктов из России

А ранее Лайф рассказывал, что на Украине стоимость сала за месяц взлетела в два с половиной раза до рекордного уровня. В результате дефицита фермеры и крупные производители пришли к выводу, что выгоднее разводить мясные породы — это и проще, и прибыльнее.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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