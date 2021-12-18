Депутат Рады Тищенко рассказал, как определить настоящего украинца по салу

Пищевым индикатором настоящего украинца является любовь к салу. Именно по этому признаку можно определить, относится ли человек к данной нации, считает депутат Верховной рады Николай Тищенко.

"Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь — ты не украинец", — заявил нардеп в беседе с изданием УНИАН.

Он подчеркнул, что нынешний президент Незалежной Владимир Зеленский является истинным украинцем. Тищенко сделал такой вывод из-за любви украинского лидера к салу.