Вучич рассказал о миллионной выгоде для Сербии от газового контракта с Россией

Белград ежедневно экономит 8,6 миллиона долларов благодаря договору с Россией о поставках газа по цене 270 долларов, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сделка была оформлена на шесть месяцев, сейчас страна планирует закупать ещё четыре миллиона кубометров в сутки при сегодняшних шести, уточнил он.

"Мы эти шесть миллионов кубометров получаем по 270 долларов за 1000. А на бирже сегодняшняя цена благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы составляет 1,7 тысячи и будет идти ещё выше, это называется TTF", — заявил Вучич в эфире TV Pink.

Вучич указал, что полученная Белградом цена в шесть раз меньше европейской биржевой. Глава Сербии отметил, что, если бы он в ноябре не договорился с Владимиром Путиным, с 1 января стоимость десяти миллионов кубометров составила бы 17 миллионов долларов, в то время как сейчас немногим более 1,6 миллиона. Сербский лидер также напомнил, что глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович отправится в Санкт-Петербург, где будет вести переговоры с руководством "Газпрома" о дополнительных объёмах.