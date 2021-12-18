Вучич рассказал о миллионной выгоде для Сербии от газового контракта с Россией
Сербский лидер также признал, что страна будет вести переговоры с руководством "Газпрома" о дополнительных объёмах поставляемого топлива.
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Белград ежедневно экономит 8,6 миллиона долларов благодаря договору с Россией о поставках газа по цене 270 долларов, заявил президент Сербии Александр Вучич. Сделка была оформлена на шесть месяцев, сейчас страна планирует закупать ещё четыре миллиона кубометров в сутки при сегодняшних шести, уточнил он.
"Мы эти шесть миллионов кубометров получаем по 270 долларов за 1000. А на бирже сегодняшняя цена благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы составляет 1,7 тысячи и будет идти ещё выше, это называется TTF", — заявил Вучич в эфире TV Pink.
Вучич указал, что полученная Белградом цена в шесть раз меньше европейской биржевой. Глава Сербии отметил, что, если бы он в ноябре не договорился с Владимиром Путиным, с 1 января стоимость десяти миллионов кубометров составила бы 17 миллионов долларов, в то время как сейчас немногим более 1,6 миллиона. Сербский лидер также напомнил, что глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович отправится в Санкт-Петербург, где будет вести переговоры с руководством "Газпрома" о дополнительных объёмах.
"Посмотрим, в понедельник и вторник будем вести разговоры, сколько будем платить с 1 января за дополнительные четыре миллиона кубических метров в сутки. Мы уже только нынешним договором с Путиным сэкономили… 8,6 миллиона долларов на шесть миллионов кубометров ежедневно для Сербии", — подчеркнул Вучич.
Напомним, 25 ноября в Сочи состоялась встреча Путина и Вучича. Открывая переговоры, президент РФ заявил, что отношения России и Сербии находятся на высоком уровне. По словам главы государства, сотрудничество Москвы и Белграда развивается по всем направлениям, а прежде всего это касается экономики. По результатам переговоров Вучич отметил, что Москва на ближайшие полгода сохранила цену на газ для Белграда на уровне 270 долларов. Политик назвал эту цифру невероятной и заявил, что Сербия благодаря низкой стоимости голубого топлива сэкономила один миллиард евро.
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