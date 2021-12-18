Замглавреда RT Белкина оценила расследование немецкого медиарегулятора

Лицензия на вещание телеканала RT DE в Германии была получена в соответствии со всеми применимыми европейскими законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Об этом заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

"Иск предъявлен не каналу RT DE, который вещает из Москвы, а компании RT DE Productions, которая производит несколько программ для канала RT DE, но не осуществляет телевещание в принципе", — заявила Белкина, которую цитирует RT.

По её словам, у телеканала RT DE есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы.

Напомним, 16 декабря начал вещание новостной круглосуточный телеканал RT DE на немецком языке, а также новый ютуб-канал RT auf Sendung. Последний видеохостинг сразу же и был заблокирован. В Google объяснили удаление канала RT нарушением условий использования.