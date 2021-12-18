Дети Градского вызвались помочь участникам команды отца в "Голосе"
В начале первого выпуска после известий о смерти певца ведущий Дмитрий Нагиев почтил память маэстро, а Александр Розенбаум исполнил "Песню о друге".
Даниил и Мария Градские. Кадр из видео © YouTube / "Голос"
Сын и дочь скончавшегося певца Александра Градского намерены помочь участникам команды отца в шоу "Голос". Об этом в ходе эфира заявила Мария Градская.
"Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остаётся выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы", — сказала она.
Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника в шоу "Голос" вместо Александра Градского не будет. Он добавил, что судьбу участников решат зрители.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.
Комментариев: 0