Дети Градского вызвались помочь участникам команды отца в "Голосе"

Сын и дочь скончавшегося певца Александра Градского намерены помочь участникам команды отца в шоу "Голос". Об этом в ходе эфира заявила Мария Градская.

"Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остаётся выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы", — сказала она.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника в шоу "Голос" вместо Александра Градского не будет. Он добавил, что судьбу участников решат зрители.