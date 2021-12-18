НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дети Градского вызвались помочь участникам команды отца в "Голосе"

В начале первого выпуска после известий о смерти певца ведущий Дмитрий Нагиев почтил память маэстро, а Александр Розенбаум исполнил "Песню о друге".

17 декабря, 22:20
<p>Даниил и Мария Градские. Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCU1iFn3BNC1We_F_3Zc8VWA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Голос"</a></p>

Даниил и Мария Градские. Кадр из видео © YouTube / "Голос"

Сын и дочь скончавшегося певца Александра Градского намерены помочь участникам команды отца в шоу "Голос". Об этом в ходе эфира заявила Мария Градская.

"Сложно это, для нас с Даней тоже очень непросто, но так сложилось. И нам не остаётся выбора помимо того, чтобы пытаться помочь команде папы", — сказала она.

Он предчувствовал: В последнем выпуске "Голоса" Градский превратил номер в похоронный плач

Он предчувствовал: В последнем выпуске "Голоса" Градский превратил номер в похоронный плач

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника в шоу "Голос" вместо Александра Градского не будет. Он добавил, что судьбу участников решат зрители.

Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1