Помощник Байдена Салливан оценил намерения России по "вторжению" на Украину

Россия ещё не приняла решения о якобы возможном "вторжении" на Украину. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"По нынешней оценке правительства США, он [президент России Владимир Путин] ещё не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели по этому вопросу нет", — сказал Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.

При этом, по словам помощника американского президента, разведывательные данные свидетельствуют о том, что российские власти "серьёзно рассматривают" такую возможность. Он также добавил, что в Белом доме готовы обсуждать с Россией переданный ею список требований по гарантиям безопасности, однако у Вашингтона есть и собственные предложения.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби также уверяет, что значимых изменений расстановки российских сил в районе границы с Украиной не произошло. При этом заметил, что на сегодняшний день США не планируют расширение военного присутствия "на восточном фланге НАТО", заметив, что страна располагает значительными средствами в этом регионе.