Помощник Байдена Салливан оценил намерения России по "вторжению" на Украину
В Белом доме уверены, что Москва "серьёзно рассматривает" такую возможность, на что указывают американские разведданные.
Джейк Салливан. Фото © ТАСС / Zuma
Россия ещё не приняла решения о якобы возможном "вторжении" на Украину. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"По нынешней оценке правительства США, он [президент России Владимир Путин] ещё не принял решения, поэтому никаких изменений с прошлой недели по этому вопросу нет", — сказал Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.
При этом, по словам помощника американского президента, разведывательные данные свидетельствуют о том, что российские власти "серьёзно рассматривают" такую возможность. Он также добавил, что в Белом доме готовы обсуждать с Россией переданный ею список требований по гарантиям безопасности, однако у Вашингтона есть и собственные предложения.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби также уверяет, что значимых изменений расстановки российских сил в районе границы с Украиной не произошло. При этом заметил, что на сегодняшний день США не планируют расширение военного присутствия "на восточном фланге НАТО", заметив, что страна располагает значительными средствами в этом регионе.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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