Помощник Байдена Салливан: США продолжат оказывать военную помощь Украине

США находятся в ожидании прогресса по дипломатической работе вокруг украинской ситуации, однако продолжат обеспечивать страну оборонной помощью. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем оборонную помощь Украине, скоро прибудет ещё оборудование. Мы постоянно помогаем дополнительным нуждам", — сказал Салливан, выступая в Совете международных отношений.

Салливан подчеркнул, что помощь США никак не связана с "российским вопросом", Соединённые Штаты делают это, потому что считают необходимым исключительно из своих интересов. По дальнейшим шагам в поставках будет принимать решение лично президент страны, уточнил советник, ведь рассматривается множество видов военной помощи.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США не будут принимать решения и вести переговоры о будущем Украины без её участия.