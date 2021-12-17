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Помощник Байдена Салливан: США продолжат оказывать военную помощь Украине

В Вашингтоне также подтвердили, что не будут принимать никаких решений и вести переговоры о будущем Незалежной без её участия.

17 декабря, 20:52
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/WhiteHouse/photos/380545520680964" target="_blank" rel="noopener noreferrer">White House</a></p>

Фото © Facebook / White House

США находятся в ожидании прогресса по дипломатической работе вокруг украинской ситуации, однако продолжат обеспечивать страну оборонной помощью. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем оборонную помощь Украине, скоро прибудет ещё оборудование. Мы постоянно помогаем дополнительным нуждам", — сказал Салливан, выступая в Совете международных отношений.

Салливан подчеркнул, что помощь США никак не связана с "российским вопросом", Соединённые Штаты делают это, потому что считают необходимым исключительно из своих интересов. По дальнейшим шагам в поставках будет принимать решение лично президент страны, уточнил советник, ведь рассматривается множество видов военной помощи.

Зампостпреда РФ при ООН Кузьмин заявил о превращении Украины в проект "анти-Россия"

Зампостпреда РФ при ООН Кузьмин заявил о превращении Украины в проект "анти-Россия"

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что США не будут принимать решения и вести переговоры о будущем Украины без её участия.

Ранее Лайф писал, что США и "Бухарестская девятка" призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной. Все страны – участники объединения вместе с Соединёнными Штатами поддержали суверенитет и территориальную целостность Незалежной.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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