В центре Чумакова не видят смысла в адаптации вакцины "Ковивак" к омикрон-штамму
На это указывает нехватка материала, ведь в России эта разновидность ещё толком не выявлена, а также сам препарат, созданный по особой технологии.
Фото © ТАСС / Александр Папырин
В центре Чумакова не видят смысла адаптировать разработанную цельновирионную вакцину "Ковивак" к новому штамму коронавируса "омикрон". Об этом заявил генеральный директор учреждения, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
"Во-первых, на сегодняшний день ещё толком не выявлен "омикрон" [в России], не с чем работать, материала нет. Во-вторых, есть ли в этом смысл — очень большой вопрос", — сказал Ишмухаметов в беседе с ТАСС.
Он также пояснил, что та технология, которая применяется в разработанном специалистами инактивированном препарате "Ковивак", может обходиться без адаптации к различным штаммам ковида.
Ранее Лайф рассказывал, что эксперт центра Чумакова Константин Чернов счёл вероятной более активную передачу омикрон-штамма. По словам учёного, те мутации, которые существуют в новом варианте коронавируса, говорят о его большей заразности.
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