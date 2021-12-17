В центре Чумакова не видят смысла в адаптации вакцины "Ковивак" к омикрон-штамму

В центре Чумакова не видят смысла адаптировать разработанную цельновирионную вакцину "Ковивак" к новому штамму коронавируса "омикрон". Об этом заявил генеральный директор учреждения, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

"Во-первых, на сегодняшний день ещё толком не выявлен "омикрон" [в России], не с чем работать, материала нет. Во-вторых, есть ли в этом смысл — очень большой вопрос", — сказал Ишмухаметов в беседе с ТАСС.

Он также пояснил, что та технология, которая применяется в разработанном специалистами инактивированном препарате "Ковивак", может обходиться без адаптации к различным штаммам ковида.