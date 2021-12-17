В Евросоюзе ответили на предложения России по гарантиям безопасности
В ЕС уверены, что подобные вопросы следует обсуждать уже в существующих форматах, а не придумывать новые.
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Евросоюз предлагает России обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, в том числе Совет Россия — НАТО и ОБСЕ. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
Он уточнил, что ключевые принципы безопасности Европы изложены в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии и для них был разработан ряд механизмов укрепления доверия.
"Помимо Совета Россия — НАТО ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией", — приводит слова Стано РИА "Новости".
При этом дипломат подчеркнул, что каждое государство вправе выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и всевозможные союзы и Россия должна это понимать и уважать.
Ранее МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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