В Евросоюзе ответили на предложения России по гарантиям безопасности

Евросоюз предлагает России обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, в том числе Совет Россия — НАТО и ОБСЕ. Такое заявление сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Он уточнил, что ключевые принципы безопасности Европы изложены в Хельсинкском заключительном акте и Парижской хартии и для них был разработан ряд механизмов укрепления доверия.

"Помимо Совета Россия — НАТО ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией", — приводит слова Стано РИА "Новости".