В Италии профессор математики застрелил сиделку-украинку
81-летний житель Неаполя думал, что женщина крадёт у него деньги. На допросе свою вину он не отрицал.
Фото © ТАСС / EPA / Stefano Ambu
В Неаполе, Италия, 81-летний профессор, в прошлом преподаватель математики в вузе, убил 67-летнюю украинку. Как сообщает телеканал StabiaChannel, женщина была сиделкой у его сестры.
Мужчина решил, что украинка не только плохо справляется со своими обязанностями, но и к тому же ворует у него деньги. В результате 15 декабря он выстрелил в женщину четыре раза. Правоохранители обнаружили тело украинки в луже крови.
Свою вину профессор не отрицал, его заключили под стражу. Выяснилось, что у мужчины была лицензия на огнестрельное оружие для спортивного использования.
Ранее Лайф писал, что житель Дагестана зарезал известную гадалку из-за порчи. Убийца уверен: женщина провела обряд, после которого по ночам к нему начал приходить джинн.
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