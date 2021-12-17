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В Италии профессор математики застрелил сиделку-украинку

81-летний житель Неаполя думал, что женщина крадёт у него деньги. На допросе свою вину он не отрицал.

17 декабря, 19:13

Фото © ТАСС / EPA / Stefano Ambu

В Неаполе, Италия, 81-летний профессор, в прошлом преподаватель математики в вузе, убил 67-летнюю украинку. Как сообщает телеканал StabiaChannel, женщина была сиделкой у его сестры.

Мужчина решил, что украинка не только плохо справляется со своими обязанностями, но и к тому же ворует у него деньги. В результате 15 декабря он выстрелил в женщину четыре раза. Правоохранители обнаружили тело украинки в луже крови.

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Свою вину профессор не отрицал, его заключили под стражу. Выяснилось, что у мужчины была лицензия на огнестрельное оружие для спортивного использования.

Ранее Лайф писал, что житель Дагестана зарезал известную гадалку из-за порчи. Убийца уверен: женщина провела обряд, после которого по ночам к нему начал приходить джинн.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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