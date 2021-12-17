В Италии профессор математики застрелил сиделку-украинку

В Неаполе, Италия, 81-летний профессор, в прошлом преподаватель математики в вузе, убил 67-летнюю украинку. Как сообщает телеканал StabiaChannel, женщина была сиделкой у его сестры.

Мужчина решил, что украинка не только плохо справляется со своими обязанностями, но и к тому же ворует у него деньги. В результате 15 декабря он выстрелил в женщину четыре раза. Правоохранители обнаружили тело украинки в луже крови.

Свою вину профессор не отрицал, его заключили под стражу. Выяснилось, что у мужчины была лицензия на огнестрельное оружие для спортивного использования.