Помощник Байдена Салливан заявил о готовности к переговорам с Россией по безопасности

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка готова провести переговоры с Россией относительно безопасности в Европе. Причём Вашингтон ожидает как успешных, так и неудачных результатов от этого диалога.

"Мы готовы к диалогу с Россией. <...> Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах. И нам придётся просто не соглашаться в других областях. В этом сущность диалога", — сообщил Салливан.