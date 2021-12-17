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Помощник Байдена Салливан заявил о готовности к переговорам с Россией по безопасности

В Белом доме подчеркнули, что диалог по вопросам европейской безопасности Вашингтон и Москва ведут на протяжении последних 20 лет.

17 декабря, 18:59

Фото © Pixabay

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Америка готова провести переговоры с Россией относительно безопасности в Европе. Причём Вашингтон ожидает как успешных, так и неудачных результатов от этого диалога.

"Мы готовы к диалогу с Россией. <...> Мы можем добиться прогресса в некоторых сферах. И нам придётся просто не соглашаться в других областях. В этом сущность диалога", — сообщил Салливан.

Он также подчеркнул, что переговоры насчёт европейской безопасности Вашингтон и Москва ведут на протяжении последних 20 лет.

США сочли неприемлемыми некоторые пункты предложений РФ о гарантиях безопасности

США сочли неприемлемыми некоторые пункты предложений РФ о гарантиях безопасности

Напомним, МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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