Двух мужчин нашли мёртвыми в гараже в центре Москвы

В центре Москвы, на Погодинской улице, в одном из гаражных боксов рядом с заведённым автомобилем нашли тела двух мужчин. Как сообщает МК, их обнаружила мать одного из погибших.

Накануне ночью 35-летний мужчина сообщил ей, что будет дома только утром, так как празднует день рождения друга в гараже. Однако в назначенное время сын не явился, и тогда ничего не подозревающая женщина отправилась "вызволять" его.

По предварительным данным, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом. Расследование инцидента продолжается.

