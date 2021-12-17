Двух мужчин нашли мёртвыми в гараже в центре Москвы
Тела обнаружила мать одного из погибших, когда не смогла связаться с сыном. Накануне он сообщил ей, что отмечает день рождения друга.
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В центре Москвы, на Погодинской улице, в одном из гаражных боксов рядом с заведённым автомобилем нашли тела двух мужчин. Как сообщает МК, их обнаружила мать одного из погибших.
Накануне ночью 35-летний мужчина сообщил ей, что будет дома только утром, так как празднует день рождения друга в гараже. Однако в назначенное время сын не явился, и тогда ничего не подозревающая женщина отправилась "вызволять" его.
По предварительным данным, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом. Расследование инцидента продолжается.
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