В Ейске восьмиклассница пырнула ножом сверстника за шутку о бровях

В Ейске правоохранители проводят проверку по факту нападения восьмиклассницы с ножом на сверстника. Об этом журналистам сообщили в Прокуратуре Краснодарского края.

По предварительным данным, причиной инцидента стала неудачная шутка подростка. Как пишет телеграм-канал Kub Mash, над девочкой частенько посмеивались одноклассники из-за её нового образа с обесцвеченными бровями. В какой-то момент школьница решила отомстить одному из обидчиков и воткнула ему нож в плечо на перемене.

Пострадавшего отвели в медпункт, где ему была оказана первая помощь. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. К слову, родители напавшей девочки заявили, что их дочь поступила правильно, так как хотела защититься от травли.