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В Ейске восьмиклассница пырнула ножом сверстника за шутку о бровях

Таким образом девочка хотела отомстить смеявшемуся над её внешностью обидчику. Сразу после инцидента пострадавшего отвели в медпункт, где оказали первую помощь.

17 декабря, 18:43
<p>Напавшая с ножом на одноклассника девочка. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/kub_mash/825" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kub Mash</a></p>

Напавшая с ножом на одноклассника девочка. Фото © Telegram / Kub Mash

В Ейске правоохранители проводят проверку по факту нападения восьмиклассницы с ножом на сверстника. Об этом журналистам сообщили в Прокуратуре Краснодарского края.

По предварительным данным, причиной инцидента стала неудачная шутка подростка. Как пишет телеграм-канал Kub Mash, над девочкой частенько посмеивались одноклассники из-за её нового образа с обесцвеченными бровями. В какой-то момент школьница решила отомстить одному из обидчиков и воткнула ему нож в плечо на перемене.

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Пострадавшего отвели в медпункт, где ему была оказана первая помощь. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. К слову, родители напавшей девочки заявили, что их дочь поступила правильно, так как хотела защититься от травли.

Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе мужчина напал с ножом на сотрудницу в пункте выдачи Wildberries. На вопрос девушки, чего он хочет, злоумышленник ответил: "Убить вас". Вскоре он попытался ударить жертву ножом, но та смогла увернуться.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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