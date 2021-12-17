В Ейске восьмиклассница пырнула ножом сверстника за шутку о бровях
Таким образом девочка хотела отомстить смеявшемуся над её внешностью обидчику. Сразу после инцидента пострадавшего отвели в медпункт, где оказали первую помощь.
Напавшая с ножом на одноклассника девочка. Фото © Telegram / Kub Mash
В Ейске правоохранители проводят проверку по факту нападения восьмиклассницы с ножом на сверстника. Об этом журналистам сообщили в Прокуратуре Краснодарского края.
По предварительным данным, причиной инцидента стала неудачная шутка подростка. Как пишет телеграм-канал Kub Mash, над девочкой частенько посмеивались одноклассники из-за её нового образа с обесцвеченными бровями. В какой-то момент школьница решила отомстить одному из обидчиков и воткнула ему нож в плечо на перемене.
Пострадавшего отвели в медпункт, где ему была оказана первая помощь. Сейчас мальчик находится в удовлетворительном состоянии. К слову, родители напавшей девочки заявили, что их дочь поступила правильно, так как хотела защититься от травли.
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