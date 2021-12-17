Пьяный сварщик сломал дверь в "Пятёрочку" ради кражи алкоголя и сигарет
Грабитель не учёл, что в магазине работает сигнализация. Так, буквально через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские.
Скриншот © Telegram / SHOT
Пьяный сварщик сломал дверь в "Пятёрочку", чтобы украсть алкоголь и сигареты. Видео © Telegram / SHOT
В Москве правоохранители задержали пьяного сварщика из Башкирии, который ночью ворвался в "Пятёрочку", чтобы украсть алкоголь и сигареты. Однако скрыться грабителю не удалось — его оперативно задержали на месте.
На кадрах, опубликованных телеграм-каналом SHOT, видно, как мужчина с лёгкостью взламывает входную дверь супермаркета. И после нескольких секунд оказывается уже внутри торгового зала. С выбором злоумышленник, судя по всему, определился заранее, поэтому, не раздумывая, взял алкоголь, сигареты и закуску.
Грабитель не учёл, что в магазине работает сигнализация. Так, буквально через несколько минут на место происшествия прибыли полицейские. Выяснилось, что 39-летний задержанный работает сварщиком. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф сообщал, что пьяный житель Курской области въехал в "Пятёрочку" верхом на лошади. Мужчина размахивал шашкой перед входом в магазин и агрессивно вёл себя, общаясь с полицейскими. После задержания правоохранители удостоверились, что лошадь добралась до дома.
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