Аксёнов запретил проводить в Крыму развлекательные мероприятия в новогодние праздники

Власти Крыма во время новогодних праздников запретили проводить концертные и развлекательные мероприятия в местах массового пребывания людей. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксёнова о режиме повышенной готовности, опубликованном на сайте крымского правительства.

"Органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым запретить проведение анимационных, концертных и других развлекательных мероприятий, конкурсов возле новогодних ёлок и т.п. при проведении новогодних и рождественских мероприятий", — сообщается в документе, в который внёс изменения Аксёнов.

Вместе с тем ограничительные меры коснулись проведения новогодних утренников и концертов в детских садах и школах. Согласно указу, они должны проводиться теперь только в классах или группах, без присутствия родителей и родственников. Мероприятия могут проходить только при условии заполняемости зала до 70%. Запрещаются анимационные программы, конкурсы, игры со свободным перемещением детей, фотозоны и т.д. Прийти на мероприятие могут лишь те совершеннолетние, кто предоставил паспорт, сертификат о прохождении вакцинации от ковида или о перенесённом заболевании.