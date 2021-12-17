Минюст внёс в список иноагентов общественную организацию "Маяк" и АНО "Лилит"

Министерство юстиции РФ признало дальневосточное общественное движение "Маяк"* организацией, выполняющей функции иностранного агента.

"В реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включено Дальневосточное общественное движение "Маяк", — говорится в релизе на сайте Минюста РФ.

Кроме того, в этот список иноагентов внесена автономная некоммерческая организация по реализации социально-правовых программ "Лилит"*.

"Маяк" — дальневосточное общественное движение, защищающее права ЛГБТ и женщин, пострадавших от насилия. Работает с 2016 года", — говорится на сайте организации.

Напомним, в 2017 году в России был принят закон о СМИ-иноагентах. Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.

Ранее Лайф сообщал, что четверо журналистов попали в список СМИ-иноагентов. Все они работали в изданиях, которые уже были включены в данный реестр Минюста РФ.