Профайлер Филатова увидела вину в глазах оправдывающегося после госпитализации Лепса

Закрытые жесты заслуженного артиста России Григория Лепса в ролике с объяснением его недавней госпитализации говорят о присутствии чувства вины. Об этом в беседе с Лайфом рассказала физиономист, профайлер и психолог Светлана Филатова.

"Возможно, что перепил. Во-первых, закрытые жесты, когда он это рассказывает. Во-вторых, когда он говорит о своём состоянии и том, что было, идут такие ужимочки. Телом он старается убежать. Чувство вины", — объяснила специалист.

Как предположила Филатова, неприятные ощущения артист может испытывать за то, что, возможно, сам довёл себя до больничной койки.

"Это не человек, который, например, выкарабкался из какой-то проблемы, а получается, что именно он ввёл сам себя в это состояние. Потом из него вышел и сейчас чувствует вину", — уточнила собеседница.

Далее Лепс пытается внушить зрителям, что очень занят и много занимается музыкой. Таким образом певец повышает значимость своей деятельности, чтобы у нас не возникло мысли, что он в чём-то виноват, считает психолог.

"Здесь избыточное оправдание как раз и говорит, что он чувствует вину за какое-то поведение, которое привело его к срыву здоровья. Что-то у него было со здоровьем явно: когда говорит — смотрит вниз, вспоминает, и за всё это он чувствует вину", — заключила Филатова.

Напомним, что недавно 59-летний певец Григорий Лепс вышел на связь с фанатами, которые были не на шутку перепуганы последними новостями о его страшном запое и госпитализации. Артист появился в своём инстаграме на видео и рассказал, что произошло на самом деле и при чём тут больница.