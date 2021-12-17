Григорий Лепс честно ответил всем хейтерам, рассказав, где пропадал последние дни

59-летний певец Григорий Лепс наконец-то вышел на связь с фанатами, которые были не на шутку перепуганы последними новостями о его страшном запое и госпитализации. Артист появился в своём инстаграме на видео и рассказал, что произошло на самом деле и при чём тут больница.

Видео © Instagram / gvleps

Лепс заявил, что у него просто сдало здоровье, ведь ему "уже не двадцать лет". Врачи заподозрили гипертонический криз, поэтому певца доставили в больницу для обследования и капельниц. После суток наблюдения и лечения артиста отпустили домой, заверив, что и с сердцем, и сосудами у него всё в порядке. А информацию об алкоголизме певец назвал слухами. "Вас в очередной раз ввели в заблуждение", — сказал шансонье и напомнил о своём концерте 19 декабря.

Григорий Лепс с женой. Фото © Instagram / gvleps