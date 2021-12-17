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Григорий Лепс честно ответил всем хейтерам, рассказав, где пропадал последние дни

По словам бодрого шансонье, пользователи Сети рано собрались его хоронить.

17 декабря, 14:24

Фото © Instagram / gvleps

59-летний певец Григорий Лепс наконец-то вышел на связь с фанатами, которые были не на шутку перепуганы последними новостями о его страшном запое и госпитализации. Артист появился в своём инстаграме на видео и рассказал, что произошло на самом деле и при чём тут больница.

Видео © Instagram / gvleps

Лепс заявил, что у него просто сдало здоровье, ведь ему "уже не двадцать лет". Врачи заподозрили гипертонический криз, поэтому певца доставили в больницу для обследования и капельниц. После суток наблюдения и лечения артиста отпустили домой, заверив, что и с сердцем, и сосудами у него всё в порядке. А информацию об алкоголизме певец назвал слухами. "Вас в очередной раз ввели в заблуждение", — сказал шансонье и напомнил о своём концерте 19 декабря.

Григорий Лепс с женой. Фото © Instagram / gvleps

Григорий Лепс с женой. Фото © Instagram / gvleps

Так ему пришлось оправдываться за слухи, которые возникли ранее. Стоило молодой жене Лепса, с которой он был вместе уже двадцать лет, подать на развод, как певец мгновенно пропал со всех радаров. Он подвёл Ларису Долину, которая должна была вместе с ним представить общую песню на концерте. А после в новостях появилась информация о том, что артист ушёл в запой, причём такой сильный, что его пришлось госпитализировать дважды за неделю — и в том числе при помощи психиатров.

Григорий Лепс впервые появился на публике после операции с пугающими шрамами на голове

Григорий Лепс впервые появился на публике после операции с пугающими шрамами на голове

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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