Григорий Лепс честно ответил всем хейтерам, рассказав, где пропадал последние дни
По словам бодрого шансонье, пользователи Сети рано собрались его хоронить.
Фото © Instagram / gvleps
59-летний певец Григорий Лепс наконец-то вышел на связь с фанатами, которые были не на шутку перепуганы последними новостями о его страшном запое и госпитализации. Артист появился в своём инстаграме на видео и рассказал, что произошло на самом деле и при чём тут больница.
Видео © Instagram / gvleps
Лепс заявил, что у него просто сдало здоровье, ведь ему "уже не двадцать лет". Врачи заподозрили гипертонический криз, поэтому певца доставили в больницу для обследования и капельниц. После суток наблюдения и лечения артиста отпустили домой, заверив, что и с сердцем, и сосудами у него всё в порядке. А информацию об алкоголизме певец назвал слухами. "Вас в очередной раз ввели в заблуждение", — сказал шансонье и напомнил о своём концерте 19 декабря.
Григорий Лепс с женой. Фото © Instagram / gvleps
Так ему пришлось оправдываться за слухи, которые возникли ранее. Стоило молодой жене Лепса, с которой он был вместе уже двадцать лет, подать на развод, как певец мгновенно пропал со всех радаров. Он подвёл Ларису Долину, которая должна была вместе с ним представить общую песню на концерте. А после в новостях появилась информация о том, что артист ушёл в запой, причём такой сильный, что его пришлось госпитализировать дважды за неделю — и в том числе при помощи психиатров.
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