"Хочу резать": В Севастополе мужчина напал с ножом на сотрудницу в пункте выдачи Wildberries
На вопрос девушки, чего он хочет, злоумышленник ответил: "Убить вас".
Мужчина напал с ножом на продавщицу Wildberries © Mash на волне
В Севастополе пьяный мужчина набросился с ножом на продавщицу в пункте выдачи Wildberries. Кадры с камеры наблюдения опубликовал "Mash на волне".
Судя по видео, мужчина сначала стоял у порога и вёл бессвязную речь о войне, но девушка решила игнорировать незваного гостя, чтобы он быстрее ушёл, и продолжила смотреть в смартфон. Однако тактика не подействовала, а больше собеседников, видимо, у мужчины не было. Он попытался привлечь внимание сотрудницы и зашёл внутрь, а для пущей убедительности достал нож. Девушка отскочила за стойку и закричала, чтобы он её не трогал.
На вопрос напуганной сотрудницы, чего он хочет, злоумышленник ответил: "Хочу резать всех, убить вас". Он попытался достать девушку ножом, но та смогла увернуться и продолжала печатать в телефоне. Как оказалось, она сообщила начальнице о нападении, а та вызвала полицию. Спустя несколько минут прибыла подмога, мужчину разоружили и передали полицейским.
А ранее в серпуховском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. Несмотря на тяжёлые травмы и большую кровопотерю, подрывник жив, он находится в операционном блоке и подключён к ИВЛ. Также пострадало ещё более десяти подростков.
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