Судя по видео, мужчина сначала стоял у порога и вёл бессвязную речь о войне, но девушка решила игнорировать незваного гостя, чтобы он быстрее ушёл, и продолжила смотреть в смартфон. Однако тактика не подействовала, а больше собеседников, видимо, у мужчины не было. Он попытался привлечь внимание сотрудницы и зашёл внутрь, а для пущей убедительности достал нож. Девушка отскочила за стойку и закричала, чтобы он её не трогал.