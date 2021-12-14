В Молдавии заявили о выплате "Газпрому" долга за ноябрь

Газораспределительная компания "Молдовагаз" выплатила "Газпрому" долги за топливо, потреблённое в ноябре текущего года. Для покупки декабрьской партии она призывает своих потребителей не затягивать и вовремя оплачивать свои счета.

"ОАО "Молдовагаз" в полном объёме перечислило "Газпрому" оплату за потреблённый природный газ в ноябре. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов", — говорится в сообщении пресс-службы молдавской компании.