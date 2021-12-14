В Молдавии заявили о выплате "Газпрому" долга за ноябрь
Сейчас "Молдовгаз" сфокусировался на сборе средств для внесения аванса за декабрь, который необходимо перечислить до 20-го числа.
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Газораспределительная компания "Молдовагаз" выплатила "Газпрому" долги за топливо, потреблённое в ноябре текущего года. Для покупки декабрьской партии она призывает своих потребителей не затягивать и вовремя оплачивать свои счета.
"ОАО "Молдовагаз" в полном объёме перечислило "Газпрому" оплату за потреблённый природный газ в ноябре. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов", — говорится в сообщении пресс-службы молдавской компании.
Напомним, ранее молдавская сторона должна была перечислить деньги "Газпрому" за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября, до 22 ноября 2021 года, но из-за финансовых трудностей не сделала этого. В связи с чем российская компания предупредила Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. После этого вице-премьер страны Андрей Спыну указал на нехватку времени для погашения долга и заявил о намерении попросить отсрочку на пару дней. 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен.
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