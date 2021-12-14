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В Молдавии заявили о выплате "Газпрому" долга за ноябрь

Сейчас "Молдовгаз" сфокусировался на сборе средств для внесения аванса за декабрь, который необходимо перечислить до 20-го числа.

14 декабря, 08:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Газораспределительная компания "Молдовагаз" выплатила "Газпрому" долги за топливо, потреблённое в ноябре текущего года. Для покупки декабрьской партии она призывает своих потребителей не затягивать и вовремя оплачивать свои счета.

"ОАО "Молдовагаз" в полном объёме перечислило "Газпрому" оплату за потреблённый природный газ в ноябре. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов", — говорится в сообщении пресс-службы молдавской компании.

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Напомним, ранее молдавская сторона должна была перечислить деньги "Газпрому" за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября, до 22 ноября 2021 года, но из-за финансовых трудностей не сделала этого. В связи с чем российская компания предупредила Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов. После этого вице-премьер страны Андрей Спыну указал на нехватку времени для погашения долга и заявил о намерении попросить отсрочку на пару дней. 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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