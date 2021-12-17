Экономист Абрамов рассказал россиянам, как правильно распорядиться новогодними премиями

Следует понимать, что предновогодние выплаты — это не дополнительный доход и в январе нужно будет на что-то прожить. Чтобы заставить себя не тратить эти деньги, можно представить себя огорчённым и без средств в первом месяце наступающего года, предложил кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с радио Sputnik.

"Получение выплат — это радостная новость, но сейчас каждому человеку нужно проявить ответственность перед собой. Надо понимать, что большая разовая выплата — это не повышение доходов и не дополнительный заработок, который можно быстро истратить. Надо понимать, что впереди — январь без выплат, и его надо будет на что-то прожить", — сказал он.

По мнению экономиста, следует заранее спланировать, какую сумму можно потратить перед Новым годом, а какая должна остаться до февраля. Сделать покупки из категории "единовременных целей" можно только на тринадцатую зарплату. И всё-таки даже от этого лучше отказаться, подчеркнул эксперт.

"Надо сдержать себя, по возможности отложить деньги на январь. Лучше представить себя в конце января, когда вы будете чувствовать огорчение, потому что месяц прошёл, а денег вам не платят", — сказал Абрамов.