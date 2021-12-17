Эксперты НОМ обсудили противостояние вмешательству в выборы в России

В будущем институт наблюдения должен будет организовать противостояние информационному вмешательству в российские выборы. Такое заявление сделали практики и теоретики электоральных процессов в ходе обсуждений за круглым столом в рамках IX Всероссийского конгресса политологов.

"В 2021 году в России сформировалась масштабная инфраструктура общественного контроля за выборами. Этот результат был достигнут усилиями общественных палат регионов, общественных и правозащитных некоммерческих организаций, экспертами и наблюдателями ассоциации НОМ", — пишет пресс-служба Независимого общественного мониторинга.

Отмечается, что в ходе переговоров научное сообщество представило исследования соцмедиа, которые подтверждают выводы о вмешательстве во внутренние процессы в стране. Так, руководитель Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ доктор политических наук Елена Бродовская сообщила, что было обнаружено около трети потока, обслуживающего международную повестку. "Что было удивительно, такую же ситуацию мы наблюдали только в период референдума по Крыму", — подчеркнула она.

Также специалисты озадачились активностью обсуждений, которые были вокруг выборов. И, хотя традиционно эта тенденция после завершения данного мероприятия снижается, в 2021 году активность сохраняется и сегодня. Эксперты связывают такое положение дел с искусственной намеренной поддержкой в соцмедиа темы выборов.

"Подавляющее большинство потока делегитимации выборов исходит от СМИ-иноагентов. Около 70% этого потока носит инвенциональный характер, то есть увидеть манипулирование невозможно, если не иметь специальных знаний", — уточнила Бродовская.

Также лаборант-исследователь Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Лукушин указал на манипулирования данными компанией Google. В поисковике выходили "ссылки с высоким рейтингом, которые вызывают наибольшее доверие у пользователей", а также публикации, которые "наталкивали пользователя на определённые выводы". Здесь же причина кроется в интернет-корпорациях, заметил эксперт.

"По завершении думской кампании миллионы пользователей по нейтральному запросу о выборах видели только негативные новости, содержание и критические оценки итогов и хода голосования. Наибольшую окраску имели негативные заголовки по темам дистанционного электронного голосования, международного наблюдения и нарушениях при подсчёте", — рассказал Лукушин.