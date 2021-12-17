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Нуланд назвала условия, при которых США будут открыты к консультациям с Россией

Американский дипломат также призвала Москву к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Она подчеркнула, что Вашингтон и НАТО выступают за суверенитет и территориальную целостность этой страны.

17 декабря, 19:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон открыт для консультаций с Москвой в формате Россия – НАТО и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Общаясь с европейскими журналистами, она также призвала РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Нуланд ясно дала понять, что США и все члены Североатлантического альянса выступают за суверенитет и территориальную целостность Незалежной.

"В более широком смысле речь идёт о базовых правилах поведения в международной системе, которые ясно дают понять, что одна страна не может менять границы другой силой, одна страна не может диктовать другой свой выбор и решения касательно внешней политики", — сказала она.

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Политолог Светов назвал публикацию проектов о гарантиях безопасности рождением новой дипломатии

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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