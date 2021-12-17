Нуланд назвала условия, при которых США будут открыты к консультациям с Россией
Американский дипломат также призвала Москву к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Она подчеркнула, что Вашингтон и НАТО выступают за суверенитет и территориальную целостность этой страны.
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон открыт для консультаций с Москвой в формате Россия – НАТО и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Общаясь с европейскими журналистами, она также призвала РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Нуланд ясно дала понять, что США и все члены Североатлантического альянса выступают за суверенитет и территориальную целостность Незалежной.
"В более широком смысле речь идёт о базовых правилах поведения в международной системе, которые ясно дают понять, что одна страна не может менять границы другой силой, одна страна не может диктовать другой свой выбор и решения касательно внешней политики", — сказала она.
Ранее МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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