Нуланд назвала условия, при которых США будут открыты к консультациям с Россией

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон открыт для консультаций с Москвой в формате Россия – НАТО и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Общаясь с европейскими журналистами, она также призвала РФ к деэскалации ситуации на границе с Украиной. Нуланд ясно дала понять, что США и все члены Североатлантического альянса выступают за суверенитет и территориальную целостность Незалежной.