Лайф узнал личности пожарных, пострадавших при тушении корвета на заводе "Северная верфь"
Огонь охватил практически тысячу квадратных метров, с ним борются уже более трёх часов, однако к настоящему моменту возгорание не устранено.
Фото © LIFE
Лайф узнал личности пожарных, пострадавших при тушении корвета на заводе "Северная верфь". Видео © LIFE
В ходе тушения сильного пожара на корвете "Проворный", который находится на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, пострадали двое пожарных. По данным Лайфа, это старший прапорщик Гречин С.В. и сержант Линяев А.А., с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы.
Общая площадь возгорания возросла почти до одной тысячи квадратных метров. Изначально загорелась надстройка, где находится ходовая рубка командного поста корвета. Причина случившегося устанавливается, также проверяется информация о других пострадавших.
Напомним, о возгорании на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге стало известно ранее 17 декабря. Лайф публиковал видео с места пожара. На данный момент возгорание, которому присвоен четвёртый ранг сложности, ликвидировать не удалось. С огнём борются 89 сотрудников МЧС.
Знаменитый завод "Северная верфь" был основан 14 ноября 1912 года для строительства кораблей для Российской империи. В 1998 году предприятие одним из первых в стране получило лицензии на все виды работ в области строительства, модернизации, а также утилизации кораблей и судов.
Комментариев: 0