Лайф узнал личности пожарных, пострадавших при тушении корвета на заводе "Северная верфь". Видео © LIFE

В ходе тушения сильного пожара на корвете "Проворный", который находится на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, пострадали двое пожарных. По данным Лайфа, это старший прапорщик Гречин С.В. и сержант Линяев А.А., с ожогами кистей рук и лица они госпитализированы.

Общая площадь возгорания возросла почти до одной тысячи квадратных метров. Изначально загорелась надстройка, где находится ходовая рубка командного поста корвета. Причина случившегося устанавливается, также проверяется информация о других пострадавших.