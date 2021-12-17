В Подмосковье мошенник с "Авито" украл у майнеров почти 1,2 миллиона рублей

В Московской области мошенник с "Авито" ограбил майнеров почти на 1,2 миллиона рублей. Сотрудники полиции уже разыскивают злоумышленника, сообщает телеграм-канал SHOT.

История началась с того, что 44-летний таксист решил стать майнером — продал машину и начал скупать компьютеры. Однажды на "Авито" ему написал некий Владимир и предложил выкупить партию по 80 тысяч рублей. Они договорились о встрече на майнинг-ферме в Красногорском районе. Однако бывший таксист отправил вместо себя жену, ту к месту встречи не подпустили. Затем Владимир предложил пересечься в Звенигороде, но майнер отказался — далеко ехать.

В результате продавец организовал доставку компьютеров на дом к покупателю. Единственное, попросил перевести деньги незаметно, чтобы курьер не видел. Мужчина объяснил это тем, что сам с ним рассчитается.

В назначенный день доставщик привёз компьютеры, покупатель проверил их и, как договаривались, перевёл продавцу 1 миллион 192 тысячи рублей (по частям). Однако курьер отказался уходить без денег. Тогда-то обман и вскрылся. Как оказалось, доставщик вовсе не курьер, а продавец техники. И ранее к нему обратился некий Николай из Ярославля, уже известный нам как Владимир, с предложением выкупить компьютеры. А экс-таксист, согласно легенде мошенника, — его друг, который должен был принять технику и расплатиться.