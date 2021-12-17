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Немецкий политик Брайнингер призвал канцлера "поправить" главу МИД ФРГ Бербок

Парламентарий считает, что заявления и действия министра по отношению к России "не внушают оптимизма".

17 декабря, 20:12
<p>Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Virginia Mayo</p>

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Фото © ТАСС / Virginia Mayo

Действия министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в отношении России и "Северного потока – 2" могут расколоть правящую коалицию. Такое мнение высказал член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Альберт Брайнингер.

"После того как она объявила, что проект "Северный поток 2" не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал повышением цен. Затем позже... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придётся вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России", — отметил Брайнингер в беседе с РИА "Новости".

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Эти меры по отношению к РФ не "внушают оптимизма", когда речь заходит о краткосрочных перспективах отношений между двумя странами, заявил Брайнингер. Он отметил, что экономические интересы ФРГ должны возобладать.

Напомним, ранее МИД Германии Бербок заявила о несоответствии "Северного потока – 2" нормам ЕС. Процесс сертификации газопровода продолжается, заметила она, также обратив внимание на остающиеся открытыми вопросы безопасности этого проекта.

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Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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