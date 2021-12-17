Немецкий политик Брайнингер призвал канцлера "поправить" главу МИД ФРГ Бербок

Действия министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок в отношении России и "Северного потока – 2" могут расколоть правящую коалицию. Такое мнение высказал член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Альберт Брайнингер.

"После того как она объявила, что проект "Северный поток – 2" не соответствует некоторым законам ЕС, рынок отреагировал повышением цен. Затем позже... она выслала двух дипломатов. Это не может длиться вечно, канцлеру придётся вмешаться и внести "поправки" в политику министра по отношению к России", — отметил Брайнингер в беседе с РИА "Новости".

Эти меры по отношению к РФ не "внушают оптимизма", когда речь заходит о краткосрочных перспективах отношений между двумя странами, заявил Брайнингер. Он отметил, что экономические интересы ФРГ должны возобладать.

Напомним, ранее МИД Германии Бербок заявила о несоответствии "Северного потока – 2" нормам ЕС. Процесс сертификации газопровода продолжается, заметила она, также обратив внимание на остающиеся открытыми вопросы безопасности этого проекта.