В Петербурге локализовали крупный пожар на заводе "Северная верфь"

Пожарные локализовали возгорание на корвете "Проворный", который находится на заводе "Северная верфь" в Петербурге. Об этом сообщает городской главк МЧС РФ.

Лайф публикует последствия пожара. Видно, что с корвета валит белый дым, однако пламени уже нет. Также видны обгоревшие палубы.

Знаменитый завод "Северная верфь" был основан 14 ноября 1912 года для строительства кораблей для Российской империи. В 1998 году предприятие одним из первых в стране получило лицензии на все виды работ в области строительства, модернизации, а также утилизации кораблей и судов.