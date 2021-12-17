В Петербурге локализовали крупный пожар на заводе "Северная верфь"
Спасатели боролись с огнём на протяжении почти трёх часов, два человека пострадали.
Кадр из видео © LIFE
В Петербурге локализовали крупный пожар на заводе "Северная верфь". Видео © LIFE
Пожарные локализовали возгорание на корвете "Проворный", который находится на заводе "Северная верфь" в Петербурге. Об этом сообщает городской главк МЧС РФ.
"В 22:49 огонь локализован", — сказано в записи.
Лайф публикует последствия пожара. Видно, что с корвета валит белый дым, однако пламени уже нет. Также видны обгоревшие палубы.
Напомним, о возгорании на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге стало известно ранее 17 декабря. Лайф публиковал видео с места пожара. Возгоранию был присвоен четвёртый ранг сложности. В тушении было задействовано 89 сотрудников МЧС. Двое из них пострадали. Лайф узнал личности пожарных, пострадавших при тушении корвета.
Знаменитый завод "Северная верфь" был основан 14 ноября 1912 года для строительства кораблей для Российской империи. В 1998 году предприятие одним из первых в стране получило лицензии на все виды работ в области строительства, модернизации, а также утилизации кораблей и судов.
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