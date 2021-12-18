Жители Петербурга смогут бесплатно отправить новогодние открытки с Дворцовой площади

Жители Петербурга смогут воспользоваться уникальным проектом "Новогодняя почта" и отправить открытки в любую точку мира. Такая инициатива стала возможной благодаря подписанному соглашению между газетой "Петербургский дневник" и Почтой России.

"Новогодняя почта" начнёт свою работу на Дворцовой площади уже 20 декабря. Отправить открытки, которые были созданы на основе рисунков победителей детского конкурса "Главная открытка города", каждый сможет бесплатно. Свою работу проект будет вести по 30 декабря 2021 года включительно с 17:00 до 20:00.

"Мне кажется, "Новогодняя почта" на Дворцовой площади станет хорошим стартом нашего взаимодействия. Почта на главной площади города рядом с главной ёлкой Петербурга — то, что будет востребовано жителями. Очень здорово, что у нас получится сделать такой проект", — рассказал главный редактор издания Кирилл Смирнов.