ВОЗ одобрила экстренное применение индийской вакцины от ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса CovovaxTM, которую изготавливает Институт сыворотки Индии. Об этом говорится в заявлении организации.

"Сегодня Всемирная организация здравоохранения выпустила список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для NVX-CoV2373, расширив список утверждённых ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2. Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки", — сказано в записи.

Уточняется, что препарат производится по лицензии американской компании Novavax. В ВОЗ напомнили, что даже с появлением новых штаммов вируса вакцины остаются одним из наиболее эффективных инструментов для защиты.