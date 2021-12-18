ВОЗ одобрила экстренное применение индийской вакцины от ковида
Препарат CovovaxTM производится по лицензии американской компании Novavax. О его эффективности против омикрон-штамма пока не говорится.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса CovovaxTM, которую изготавливает Институт сыворотки Индии. Об этом говорится в заявлении организации.
"Сегодня Всемирная организация здравоохранения выпустила список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для NVX-CoV2373, расширив список утверждённых ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2. Вакцина под названием CovovaxTM производится Индийским институтом сыворотки", — сказано в записи.
Уточняется, что препарат производится по лицензии американской компании Novavax. В ВОЗ напомнили, что даже с появлением новых штаммов вируса вакцины остаются одним из наиболее эффективных инструментов для защиты.
Лайф напоминает, что ранее в ВОЗ призвали ускорить темпы вакцинации из-за появления омикрон-штамма ковида. В организации подчеркнули, что особенно важно привиться тем, кто нуждается в защите в первую очередь.
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