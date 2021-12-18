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Терапевт Лапа предупредила москвичей о гипоксии в связи с резким похолоданием

Проявляться она будет головной болью, которая обычно проходит, когда выходишь на улицу. В зоне риска находятся люди с ослабленным здоровьем, добавила специалист.

17 декабря, 21:05
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Москвичам стоит подготовится к тому, что они могут столкнуться с гипоксией во время предстоящих морозов. Об этом предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.

В беседе с телеканалом "360" она подчеркнула, что у большинства людей гипоксия будет проявляться вспотевшими ладонями и появлением одышки. В итоге недостаток кислорода приведёт к сильным головным болям, заметила медик. При этом во время гипоксии такая боль будет проходить лишь во время выхода на свежий воздух.

"Это работает очень чётко. Просто вышел на улицу — и тебе сразу стало лучше", объяснила терапевт.

Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах в Центральной России

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К таким неприятным симптомам стоит подготовиться людям с ослабленным здоровьем: недавно переболевшим ковидом, гриппом или бронхитом, а также тем, у кого есть проблемы с сосудами и печенью, в особенности тем, кто перенёс инфаркт или инсульт, добавила специалист. Такие граждане всегда страдают гипоксией, ведь у них нарушена микроциркуляция крови, подача кислорода к мозгу уменьшается.

Лайф напоминает, что синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальном похолодании из-за "циклонища". Так, во вторник, 21 декабря, столбики термометров опустятся до минус 21 градуса ночью и до минус 17 градусов — днём.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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