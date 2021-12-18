Терапевт Лапа предупредила москвичей о гипоксии в связи с резким похолоданием

Москвичам стоит подготовится к тому, что они могут столкнуться с гипоксией во время предстоящих морозов. Об этом предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.

В беседе с телеканалом "360" она подчеркнула, что у большинства людей гипоксия будет проявляться вспотевшими ладонями и появлением одышки. В итоге недостаток кислорода приведёт к сильным головным болям, заметила медик. При этом во время гипоксии такая боль будет проходить лишь во время выхода на свежий воздух.

"Это работает очень чётко. Просто вышел на улицу — и тебе сразу стало лучше", — объяснила терапевт.

К таким неприятным симптомам стоит подготовиться людям с ослабленным здоровьем: недавно переболевшим ковидом, гриппом или бронхитом, а также тем, у кого есть проблемы с сосудами и печенью, в особенности тем, кто перенёс инфаркт или инсульт, добавила специалист. Такие граждане всегда страдают гипоксией, ведь у них нарушена микроциркуляция крови, подача кислорода к мозгу уменьшается.