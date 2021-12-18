Набиуллина: ЦБ обсуждает отмену комиссии при переводах между счетами в разных банках

Банк России обсуждает инициативу об отмене комиссии при переводах между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, комиссия может становиться барьером для того, чтобы граждане свободно распоряжались средствами.

"Сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 млн рублей застрахованной суммы переводы с собственного счёта на свой же счёт в другом банке были без комиссии", — отметила она.

Такая инициатива, подчеркнула Набиуллина, улучшит конкуренцию среди банков и усилит трансмиссию денежно-кредитной политики. Сейчас через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России можно переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц. Сверх этой суммы комиссия составляет до 0,5% от суммы перевода, но максимум 1500 рублей.