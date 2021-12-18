НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Набиуллина: ЦБ обсуждает отмену комиссии при переводах между счетами в разных банках

По её словам, это улучшит конкуренцию среди финансовых организаций и усилит трансмиссию денежно-кредитной политики.

17 декабря, 21:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Банк России обсуждает инициативу об отмене комиссии при переводах между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, комиссия может становиться барьером для того, чтобы граждане свободно распоряжались средствами.

"Сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 млн рублей застрахованной суммы переводы с собственного счёта на свой же счёт в другом банке были без комиссии", — отметила она.

С нового года должникам сократят списания с карт: Какие суммы станут неприкосновенными

С нового года должникам сократят списания с карт: Какие суммы станут неприкосновенными

Такая инициатива, подчеркнула Набиуллина, улучшит конкуренцию среди банков и усилит трансмиссию денежно-кредитной политики. Сейчас через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России можно переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц. Сверх этой суммы комиссия составляет до 0,5% от суммы перевода, но максимум 1500 рублей.

Ранее Лайф писал, что эксперт Семерикова раскрыла опасность "мёртвых" банковских карт. Сейчас, по данным ЦБ, у россиян на руках около 319,8 миллиона карт, из них "мёртвых" — 95,5 миллиона.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1