Учёные выяснили, что "омикрон" повышает риск повторного заражения ковидом в пять раз

Омикрон-штамм коронавируса в пять раз повышает вероятность повторного заражения инфекцией по сравнению с "дельтой". Об этом сообщили эпидемиологи из Имперского колледжа Лондона.

Согласно опубликованному исследованию, до появления новой разновидности вируса у людей, перенёсших ковид, естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев, однако при "омикроне" этот показатель снизился до 19%. При этом специалисты подчёркивают, что на данный момент нет свидетельств того, что новый штамм менее опасен, чем "дельта".

Также сообщается, что две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, а также британско-шведского производителя AstraZeneca обеспечивают защиту от заражения лишь до 20% случаев против омикрон-штамма, при этом она повышается до 55–80% после бустерной прививки.