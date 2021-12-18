Учёные выяснили, что "омикрон" повышает риск повторного заражения ковидом в пять раз
Если раньше естественный иммунитет защищал в течение полугода в 85% случаев, то с появлением новой разновидности его сила уменьшилась до 19%.
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Омикрон-штамм коронавируса в пять раз повышает вероятность повторного заражения инфекцией по сравнению с "дельтой". Об этом сообщили эпидемиологи из Имперского колледжа Лондона.
Согласно опубликованному исследованию, до появления новой разновидности вируса у людей, перенёсших ковид, естественный иммунитет защищал от повторного заражения в течение полугода в 85% случаев, однако при "омикроне" этот показатель снизился до 19%. При этом специалисты подчёркивают, что на данный момент нет свидетельств того, что новый штамм менее опасен, чем "дельта".
Также сообщается, что две дозы вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, а также британско-шведского производителя AstraZeneca обеспечивают защиту от заражения лишь до 20% случаев против омикрон-штамма, при этом она повышается до 55–80% после бустерной прививки.
"Исследование приводит очередные доказательства того, насколько сильно омикрон-штамм может уходить от защиты иммунитета, полученного либо после заражения, либо после вакцинации", — заявил ведущий эпидемиолог вуза и член научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при Кабинете министров Великобритании Нил Фергюсон.
Ранее Лайф писал, что в России разработали тест-систему для выявления "омикрона". А центр имени Гамалеи уже разработал модификацию антиковидной вакцины "Спутник V" против омикрон-штамма. Сейчас обновлённый препарат проходит первый этап клинических испытаний.
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