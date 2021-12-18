Во Франции отменили концерты и фейерверки в новогоднюю ночь
Всему виной коронавирус и возросшее количество ежедневно выявляемых случаев заболевания.
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Власти Франции решили отменить концерты и фейерверки в Новый год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.
"Концерты и фейерверки будут запрещены вечером 31 декабря", — сказал Кастекс после заседания Совета обороны, где обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.
Во Франции идёт новая волна заражения ковидом, а ежедневное число выявляемых случаев достигает свыше 60 тысяч человек, чего не было с весны. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма "омикрон".
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