Во Франции отменили концерты и фейерверки в новогоднюю ночь

Власти Франции решили отменить концерты и фейерверки в Новый год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Концерты и фейерверки будут запрещены вечером 31 декабря", — сказал Кастекс после заседания Совета обороны, где обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

Во Франции идёт новая волна заражения ковидом, а ежедневное число выявляемых случаев достигает свыше 60 тысяч человек, чего не было с весны. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма "омикрон".