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Во Франции отменили концерты и фейерверки в новогоднюю ночь

Всему виной коронавирус и возросшее количество ежедневно выявляемых случаев заболевания.

17 декабря, 21:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Франции решили отменить концерты и фейерверки в Новый год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс.

"Концерты и фейерверки будут запрещены вечером 31 декабря", сказал Кастекс после заседания Совета обороны, где обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.

Во Франции идёт новая волна заражения ковидом, а ежедневное число выявляемых случаев достигает свыше 60 тысяч человек, чего не было с весны. Беспокойство властей вызывает также стремительное распространение нового штамма "омикрон".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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