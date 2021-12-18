Порошенко покинул Украину после попытки вызвать его на допрос

Бывший президент Украины Пётр Порошенко покинул страну после того, как Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. При этом, согласно сообщению партии политика "Европейская солидарность", эта поездка была запланирована заранее.

Попытка вручить Порошенко повестку сотрудниками ГБР. Видео © Telegram-канал / Политика Страны

"Пётр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Согласно сообщению, в выходные политик проведёт в Турции ряд встреч, в частности с константинопольским патриархом Варфоломеем. Также утверждается, что 20–21 декабря в Польше Порошенко примет участие в международной конференции по теме "Россия – Украина – НАТО". Кроме того, у него запланированы двусторонние встречи с представителями парламентских и политологических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности.

По данным издания "Страна.ua", экс-глава государства вылетел из Киева рейсом в Стамбул вечером в пятницу. Со ссылкой на источник в следственных органах утверждается, что Порошенко купил билет за полтора часа до вылета или же примерно через 15 минут после появления информации о том, что ГБР намерено вызвать его на допрос. На кадрах, опубликованных изданием, слышно, что политик использует нецензурную лексику и явно недоволен ситуацией, когда ему пытаются вручить повестку.