Мошенники придумали новый способ обмана россиян в соцсетях

Интернет-мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они притворяются специалистами по восстановлению заблокированных аккаунтов в социальных сетях, выманивают деньги у жертвы и перестают отвечать. Об этом сообщают "Известия".

Вернуть украденные средства в теории можно, заметили эксперты, однако в большинстве случаев такие варианты лишь теоретические. По словам юриста Натана Будовница, на практике многое будет зависеть от обстоятельств, которые напрямую связаны с конкретным переводом денежных средств.

"Если вы перевели деньги на карту, то у вас два пути. Первый: попытаться подать заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, указав все обстоятельства, которые должны опять же подтвердиться на этапе проверки заявления. Потому что если не будет установлено, что был обман такого рода, то, соответственно, в возбуждении дела будет отказано", — предупредил он.

А вот второй путь уже заключается в непосредственном обращении в суд. Туда необходимо подать заявление о возврате денежных средств. Но вот оба варианта друг друга не исключают, подчёркивает Будовниц.

"Просто если мы обращаемся в суд, то необязательно ссылаться на мошенничество, можно выбирать разные причины, начиная от перевода денег по ошибке и заканчивая тем, что те обязательства, которые были обещаны, не были исполнены", — советует юрист.

Однако злоумышленники могут использовать и другие схемы, связанные с аккаунтами в различных соцсетях. Часто они предлагают взломать чужой профиль за вознаграждение. В этом случае схема обмана та же: вы переводите деньги, после этого аферисты пропадают из поля зрения.