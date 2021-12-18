Вирусолог Скулачёв назвал причину невосприимчивости некоторых людей к ковиду

Некоторые люди могут быт невосприимчивыми к CoViD-19 из-за перекрёстного иммунитета, выработанного после встречи с другими коронавирусами, циркулирующими среди человечества тысячи лет. Так считает вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачёв.

"Есть несколько научных сообщений о том, что если вы недавно болели обычным коронавирусом, а у нас есть ещё четыре коронавируса, которые циркулируют среди человечества уже тысячу лет, то иммунитет к нему может пересечься с иммунитетом к SARS-CoV-2 и защитить", — рассказал Скулачёв в беседе с Ura.ru.

Скулачёв отметил, что клеточный иммунитет всё помнит и его можно стимулировать вакциной или перенесённым заболеванием. С ним согласился микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев. Он уточнил, что четыре вида коронавируса, о которых говорил его коллега, всё время были в нашей популяции и вызывали от 10 до 15% всех простудных заболеваний. Переболевшие ими либо не болеют CoViD-19 совсем, либо легко его переносят, отметил академик. Он добавил, что также у части людей может быть просто хороший иммунитет.

"Они либо не контактировали с больными, либо вирусная нагрузка была небольшая, либо вообще не знают, что переболели. Всё зависит от иммунитета и дозы вируса. Если у человека хороший иммунитет и доза вируса была небольшая, то он мог легко справиться с инфекцией", — заключил Зверев.