В Госдепе заявили о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке
Однако для успеха необходимо либо форсировать переговорный процесс, либо добиться от Ирана замедления работы над атомным проектом, считают в ведомстве.
Закрытые консультации по иранской ядерной программе в Вене. Фото © ТАСС / АР
В ходе завершившегося седьмого раунда переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, проходящего в Вене, участники добились некоторого прогресса, однако нынешние темпы согласования спорных вопросов недостаточны для того, чтобы рассчитывать на её восстановление. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.
"Он (раунд переговоров. — Прим. Лайфа) был лучше, чем мог бы быть, но хуже, чем должен, и это сохраняет неопределённость в отношении того, сможем ли мы достичь желаемой цели в то короткое время, которое у нас остаётся", — сказал чиновник.
Он также заявил о необходимости либо ускорить переговоры, либо добиться от Ирана замедления работы ядерной программы и проявления настоящей сдержанности.
Представитель Госдепа предположил, что новый раунд переговоров может начаться ещё до 2022 года, американская сторона к этому готова. Этого же мнения придерживаются и участники формата "пять плюс один", куда входят Россия, Британия, Китай, Франция и Германия.
Лайф ранее рассказывал, что ещё в 2019 году Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из соглашения США. Этот шаг подразумевал обогащение урана выше 20% — то есть выше уровня, который считается оружейным. Экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Ирана плохим шагом. Новый американский лидер — Джо Байден — продлил ещё на год санкции в отношении Ирана. Он отверг идею снятия ограничений для возвращения страны за стол переговоров по ядерной сделке.
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