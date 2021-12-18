В Госдепе заявили о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке

В ходе завершившегося седьмого раунда переговоров по вопросу восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, проходящего в Вене, участники добились некоторого прогресса, однако нынешние темпы согласования спорных вопросов недостаточны для того, чтобы рассчитывать на её восстановление. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

"Он (раунд переговоров. — Прим. Лайфа) был лучше, чем мог бы быть, но хуже, чем должен, и это сохраняет неопределённость в отношении того, сможем ли мы достичь желаемой цели в то короткое время, которое у нас остаётся", — сказал чиновник.

Он также заявил о необходимости либо ускорить переговоры, либо добиться от Ирана замедления работы ядерной программы и проявления настоящей сдержанности.