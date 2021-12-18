Голикова призвала провести Новый год в "бесковидном" режиме
Также вице-премьер указала регионам страны на необходимость увеличить темпы вакцинации населения перед праздниками.
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Чтобы избежать нового витка заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, необходимо соблюдать ограничения и проводить мероприятия в режиме CoViD-free, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Что особенно важно — праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме CoViD-free", — отметила она.
Также вице-премьер призвала регионы нарастить темпы вакцинации от ковида.
Как сообщал Лайф ранее, Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вырос до 58,2%. Этот показатель превышает 75% в четырёх регионах: на Чукотке, в Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области.
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