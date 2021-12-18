НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Голикова призвала провести Новый год в "бесковидном" режиме

Также вице-премьер указала регионам страны на необходимость увеличить темпы вакцинации населения перед праздниками.

18 декабря, 01:01
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Чтобы избежать нового витка заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, необходимо соблюдать ограничения и проводить мероприятия в режиме CoViD-free, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что особенно важно — праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме CoViD-free", — отметила она.

Голикова рассказала о четырёх блоках плана по борьбе с "омикроном"

Голикова рассказала о четырёх блоках плана по борьбе с "омикроном"

Также вице-премьер призвала регионы нарастить темпы вакцинации от ковида.

Как сообщал Лайф ранее, Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вырос до 58,2%. Этот показатель превышает 75% в четырёх регионах: на Чукотке, в Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1