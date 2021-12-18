Голикова призвала провести Новый год в "бесковидном" режиме

Чтобы избежать нового витка заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, необходимо соблюдать ограничения и проводить мероприятия в режиме CoViD-free, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Что особенно важно — праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России: обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме CoViD-free", — отметила она.

Также вице-премьер призвала регионы нарастить темпы вакцинации от ковида.