Посол Антонов назвал ситуацию в мире способствующей развитию отношений РФ и КНР
При этом он заверил, что у стран нет планов и целей против какой-либо суверенной страны, в отличие от США и НАТО.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев
Международная ситуация способствует укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Нынешняя ситуация в мире способствует дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Но, в отличие от США и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей против какой-либо суверенной страны", — сказал он в интервью журналу Newsweek.
Посол заверил, что российская внешняя политика направлена на создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, основанной на международном праве, принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в XXI веке. Глава государства также добавил, что страны всегда поддерживают друг друга в сфере спорта, в частности в непринятии любых попыток его политизации.
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