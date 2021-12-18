Посол Антонов назвал ситуацию в мире способствующей развитию отношений РФ и КНР

Международная ситуация способствует укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Нынешняя ситуация в мире способствует дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Но, в отличие от США и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей против какой-либо суверенной страны", — сказал он в интервью журналу Newsweek.

Посол заверил, что российская внешняя политика направлена на создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, основанной на международном праве, принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.