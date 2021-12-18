НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Посол Антонов назвал ситуацию в мире способствующей развитию отношений РФ и КНР

При этом он заверил, что у стран нет планов и целей против какой-либо суверенной страны, в отличие от США и НАТО.

18 декабря, 00:53
<p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев</p>

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев

Международная ситуация способствует укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Нынешняя ситуация в мире способствует дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Но, в отличие от США и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей против какой-либо суверенной страны", — сказал он в интервью журналу Newsweek.

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между странами

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между странами

Посол заверил, что российская внешняя политика направлена на создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, основанной на международном праве, принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом сотрудничества в XXI веке. Глава государства также добавил, что страны всегда поддерживают друг друга в сфере спорта, в частности в непринятии любых попыток его политизации.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1