Секретарь СНБО Украины Данилов оценил угрозу российского "вторжения"

На сегодняшний день угрозы "вторжения" России на Украину нет, однако она может возникнуть уже завтра. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.

"Когда 30 октября через газету The Washington Post начали раздувать ситуацию, что здесь большое скопление военных и тому подобное, мы чётко дали понять, что мы владеем информацией. На тот момент этого не было. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критическое, чтобы говорить, что завтра они начнут", — заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф", отрывок которого был опубликован на странице в "Фейсбуке".

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что украинские власти чётко понимают, что находится в радиусе от 200 до 400 километров от их границы. Под контролем находится численность группировок и их оснащение, добавил он. Однако на сегодняшний день опасности вторжения нет, заметил Данилов.

"Может ли такая опасность возникнуть завтра? Да, может", — заявил он.