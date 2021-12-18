Секретарь СНБО Украины Данилов оценил угрозу российского "вторжения"
Украинские власти, заметил он, видят скопление у границы, однако численность группировок не настолько критичная, чтобы говорить о наступлении.
Алексей Данилов. Фото © ТАСС / Zuma
На сегодняшний день угрозы "вторжения" России на Украину нет, однако она может возникнуть уже завтра. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Алексей Данилов.
"Когда 30 октября через газету The Washington Post начали раздувать ситуацию, что здесь большое скопление военных и тому подобное, мы чётко дали понять, что мы владеем информацией. На тот момент этого не было. Есть ли сейчас увеличение военного присутствия на границах с нашей территорией? Да, есть. Но оно не настолько критическое, чтобы говорить, что завтра они начнут", — заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф", отрывок которого был опубликован на странице в "Фейсбуке".
При этом секретарь СНБО подчеркнул, что украинские власти чётко понимают, что находится в радиусе от 200 до 400 километров от их границы. Под контролем находится численность группировок и их оснащение, добавил он. Однако на сегодняшний день опасности вторжения нет, заметил Данилов.
"Может ли такая опасность возникнуть завтра? Да, может", — заявил он.
Лайф уже рассказывал, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную.
Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Джо Байденом президент России Владимир Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Кроме того, он перечислил президенту США "красные линии" России, указал на попытки Киева усилить наступление на русский язык, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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