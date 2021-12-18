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Эксперт Киселёва предупредила россиян о росте цен на абонементы в фитнес-клубы в 2022 году

На сегодняшний день представители этой индустрии работают в сложных условиях, а многие точки просто закрываются, уточнила она.

18 декабря, 01:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В следующем году в России стоимость абонементов в фитнес-клубы вырастет на 10%. Об этом рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселёва.

В беседе с РИА "Новости" она подчеркнула, что это связано прежде всего с большим процентом закрытия заведений в этой сфере из-за пандемии. Так, в прошлом году закрылось 20% клубов — всего около 600 небольших заведений и маленьких фитнес-студий. В 2021 году — ещё 15–20%.

"При этом сетевой формат продемонстрировал устойчивость и продолжает развиваться", — уточнила Киселёва, называя основными причинами, подталкивающими точки к закрытию, локдауны, требование QR-кодов у посетителей и необходимость вакцинации сотрудников.

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По словам президента ассоциации, цены на абонементы будут повышаться последовательно на 3–5% в квартал — до 10% за год. В АОФИ подсчитали, что если в 2019 году общая выручка отрасли составила 167 миллиардов рублей, то в 2020 году она упала до 96,5 миллиарда. По итогам этого года она немного подрастёт и достигнет порядка 100–110 миллиардов рублей.

А ранее Лайф рассказывал, что в России квартиры на вторичном рынке подорожали на 37% за год. Наиболее быстрый среднемесячный рост цен наблюдается в Краснодаре, отмечают аналитики. По их данным, квадратный метр сейчас обойдётся там в 85 300 рублей, при этом в ноябре цена была на 5% ниже.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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