Посол Антонов указал на причастность США к миграционному кризису на границе Белоруссии

Миграционный кризис на белорусско-польской границе стал результатом попыток западных стран навязать миру своё видение демократии. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

"Глубинная причина возникновения такой ситуации заключается в попытках западных стран, включая США, навязать своё видение демократии по всему миру. Такая деятельность США и их партнёров на протяжении последних десятилетий привела к серии региональных конфликтов", — заявил Антонов в беседе с еженедельником Newsweek.

Итогом всего этого становится драматическое ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономический спад и массовые потоки беженцев, заметил дипломат. Именно поэтому, уверен Антонов, Белоруссия стала транзитным пунктом для беженцев. Это произошло не по вине Минска, поэтому язык санкций и угроз не решит проблему, из кризиса нужно выходить в рамках гуманитарного права и с помощью конструктивного диалога с Белоруссией, добавил посол.