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Посол Антонов указал на причастность США к миграционному кризису на границе Белоруссии

Дипломат призвал мировую общественность отказаться от языка санкций и угроз и решать проблему конструктивным диалогом с Минском.

18 декабря, 02:05
<p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Миграционный кризис на белорусско-польской границе стал результатом попыток западных стран навязать миру своё видение демократии. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

"Глубинная причина возникновения такой ситуации заключается в попытках западных стран, включая США, навязать своё видение демократии по всему миру. Такая деятельность США и их партнёров на протяжении последних десятилетий привела к серии региональных конфликтов", — заявил Антонов в беседе с еженедельником Newsweek.

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Итогом всего этого становится драматическое ухудшение ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке, экономический спад и массовые потоки беженцев, заметил дипломат. Именно поэтому, уверен Антонов, Белоруссия стала транзитным пунктом для беженцев. Это произошло не по вине Минска, поэтому язык санкций и угроз не решит проблему, из кризиса нужно выходить в рамках гуманитарного права и с помощью конструктивного диалога с Белоруссией, добавил посол.

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В Польше запретили присутствие посторонних у границы с Белоруссией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал до конца года решить миграционный кризис на границе с Польшей. Политик подчеркнул, что проблема с беженцами республике не нужна. По словам Лукашенко, в Ирак уже вернулось более тысячи человек.

Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурило несколько тысяч польских солдат. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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