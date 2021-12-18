Посол Антонов назвал недобросовестной конкуренцией угрозы в сторону "Северного потока – 2"

Антонов заметил, что газопровод был завершён и сейчас продолжается процесс его сертификации, несмотря на усилия по срыву проекта со стороны США и ряда их союзников в Европе. Россия же, добавил он, доказала, что является надёжным партнёром в деле поставок энергоресурсов за долгие годы честного взаимодействия с Европой и другими потребителями российских углеводородов. Дипломат подчеркнул, что РФ никогда не навязывала никому свои поставки, не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления или для достижения так называемых конъюнктурных целей, которые ей приписывают.