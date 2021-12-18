Посол Антонов назвал недобросовестной конкуренцией угрозы в сторону "Северного потока – 2"
За долгие годы честного взаимодействия с потребителями Москва доказала, что является надёжным партнёром в деле поставок энергоресурсов, заметил дипломат.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Денис Акишев
Угрозы США в адрес "Северного потока – 2" являются не более чем недобросовестной конкуренцией. Такое мнение высказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Множество раз говорилось, что этот газопровод является исключительно коммерческим проектом. Санкции и другие угрозы в адрес участников данного консорциума используются в целях недобросовестной конкуренции", — подчеркнул Антонов в интервью журналу Newsweek.
Антонов заметил, что газопровод был завершён и сейчас продолжается процесс его сертификации, несмотря на усилия по срыву проекта со стороны США и ряда их союзников в Европе. Россия же, добавил он, доказала, что является надёжным партнёром в деле поставок энергоресурсов за долгие годы честного взаимодействия с Европой и другими потребителями российских углеводородов. Дипломат подчеркнул, что РФ никогда не навязывала никому свои поставки, не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления или для достижения так называемых конъюнктурных целей, которые ей приписывают.
Ранее Лайф сообщал о начале заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2". Ранее на ней были успешно завершены пусконаладочные работы.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
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