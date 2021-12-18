Восемь человек погибли на свадьбе в Пакистане из-за наезда автобуса

Восемь человек погибли, ещё девять получили ранения в результате происшествия, случившегося в ходе празднования свадьбы в пакистанской провинции Пенджаб. В толпу людей въехал потерявший управление автобус, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что гости находились во дворе дома новобрачных, когда потерявшее управление транспортное средство въехало в них. Водитель автобуса скрылся с места ДТП, сейчас его ищут. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти.