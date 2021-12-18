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Восемь человек погибли на свадьбе в Пакистане из-за наезда автобуса

Водитель скрылся с места происшествия, сейчас его ищут. Жертв трагедии может быть больше, ведь многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

18 декабря, 03:02

Фото © Unsplash

Восемь человек погибли, ещё девять получили ранения в результате происшествия, случившегося в ходе празднования свадьбы в пакистанской провинции Пенджаб. В толпу людей въехал потерявший управление автобус, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что гости находились во дворе дома новобрачных, когда потерявшее управление транспортное средство въехало в них. Водитель автобуса скрылся с места ДТП, сейчас его ищут. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии, поэтому число жертв может возрасти.

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А ранее Лайф рассказывал о страшной аварии с грузовиком в Мексике, жертвами которой стали не менее 49 человек. Пострадавших оказалось почти 60 человек. Транспортное средство, перевозившее мигрантов из Гватемалы, врезалось в подпорную стену.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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