Сенатор Пушков заявил о подготовке НАТО к войне с Россией
По мнению парламентария, именно для этой цели Североатлантический альянс и хочет принять в свои ряды Украину.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Появление НАТО на границе Украины является явным признаком того, что альянс планирует войну с Россией. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из неё плацдарм для того, чтобы угрожать России? Можно, пользуясь настроениями её руководства, сделать её неформальным членом альянса. Насыщать её оружием, превращать в военизированный кулак", — сказал Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Сенатор подчеркнул, что сейчас Запад поддерживает диалог по этому вопросу лишь ради диалога. Под его сурдинку, говорит Пушков, ведутся военные приготовления.
Ранее Лайф рассказывал, что Россия предложила НАТО принять обязательство о неприсоединении Украины к альянсу. Такой пункт содержится в требованиях о гарантиях безопасности, которые составила российская сторона. В свою очередь, помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Незалежной.
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