Сенатор Пушков заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Появление НАТО на границе Украины является явным признаком того, что альянс планирует войну с Россией. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из неё плацдарм для того, чтобы угрожать России? Можно, пользуясь настроениями её руководства, сделать её неформальным членом альянса. Насыщать её оружием, превращать в военизированный кулак", — сказал Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Сенатор подчеркнул, что сейчас Запад поддерживает диалог по этому вопросу лишь ради диалога. Под его сурдинку, говорит Пушков, ведутся военные приготовления.