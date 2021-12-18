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Сенатор Пушков заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

По мнению парламентария, именно для этой цели Североатлантический альянс и хочет принять в свои ряды Украину.

18 декабря, 03:30
<p>Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Появление НАТО на границе Украины является явным признаком того, что альянс планирует войну с Россией. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"А зачем НАТО принимать в свой состав Украину, если не готовить из неё плацдарм для того, чтобы угрожать России? Можно, пользуясь настроениями её руководства, сделать её неформальным членом альянса. Насыщать её оружием, превращать в военизированный кулак", — сказал Пушков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Сенатор подчеркнул, что сейчас Запад поддерживает диалог по этому вопросу лишь ради диалога. Под его сурдинку, говорит Пушков, ведутся военные приготовления.

Песков: "Ползучее вторжение" НАТО на Украину уже началось

Песков: "Ползучее вторжение" НАТО на Украину уже началось

Ранее Лайф рассказывал, что Россия предложила НАТО принять обязательство о неприсоединении Украины к альянсу. Такой пункт содержится в требованиях о гарантиях безопасности, которые составила российская сторона. В свою очередь, помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Незалежной.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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