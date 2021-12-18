Третья женщина обвинила звезду "Секса в большом городе" в сексуальном насилии
По словам потерпевшей, однажды вечером актёр застал её одну в тёмном офисе, начал целовать и стянул колготки, однако изнасилования удалось избежать.
Крис Нот. Фото © Instagram / chrisnothofficial
Третья женщина обвинила звезду сериала "Секс в большом городе" Криса Нота в сексуальном насилии. По данным Daily Beast, это бывшая сотрудница ресторана, где актёр был постоянным клиентом.
Всё произошло в 2010 году, когда девушке было 18 лет. Однажды вечером Нот застал её одну в тёмном офисе, начал целовать и стянул колготки. По словам пострадавшей, актёр не слышал слова "нет". Однако изнасилования удалось избежать, для этого девушке пришлось пообещать мужчине встретиться в другом месте.
"Сначала мне показалось, что я была единственным человеком во вселенной, который мог слышать, как я говорю нет. Он не слышал "нет", но он услышал меня, когда я сказала: "Не здесь", — и убедила его, что встречусь с ним в другом месте", — вспоминает потерпевшая.
Ранее Лайф писал, что актёра из сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасиловании две женщины. Сам Крис Нот опровергает случившееся и настаивает на том, что встречи с ними были по обоюдному согласию.
Напомним, в первом же эпизоде продолжения "Секса в большом городе", вышедшего недавно, герой Криса Нота умирает. Это уже обрушило акции велотренажёров Peloton. Производителю даже пришлось снять "оправдательную" рекламу, чтобы как-то исправить ситуацию.
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